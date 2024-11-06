Годовой план по ремонту дворов выполнили в Краснознаменске

Четыре дворовые территории обновили в Краснознаменске в этом году. О выполнении годового плана сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Дворы облагородили на улицах Краснознаменной, Строителей, Парковой и Победы. Здесь обновили асфальт, привели в порядок тротуары и парковки. Отремонтировали или заменили информационные стенды, скамейки и урны. Там, где это было нужно, провели озеленение.

Список работ формируется администрацией округа и согласовывается с жителями.

В этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья, обновят 185 километров теплосетей. План выполнили на 80%, отметил губернатор Андрей Воробьев.