Годовой план по обработке земель от борщевика выполнили в Подмосковье

Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приняли участие в форуме «Подмосковье. Территория жизни», который прошел при поддержке Минэкологии региона. Участники обсудили ключевые вопросы экологии, включая ликвидацию борщевика.

Заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Стиславский рассказал о работе по борьбе с растением. По его словам, в 2025 году опасный сорняк уничтожили на площади 23,6 тысячи гектаров, что полностью соответствует плану. Из-за высокой выживаемости борщевика и способности его семян сохраняться в почве более семи лет обработку территорий проводят дважды, чтобы не допустить дальнейшего распространения растения.

В ведомстве отметили, что в борьбе с борщевиком используют современные цифровые технологии. В частности, в 2025 году внедрили функцию нанесения геокоординат на фотографии, что позволяет точно подтверждать выполненные работы.

Системная работа по ликвидации сорняка ведется совместно с общественными организациями и муниципалитетами, что помогает эффективно восстанавливать агроэкосистемы региона. Жителям напомнили, что борщевик опасен для человека, так как содержащиеся в растении фурокумарины могут вызвать серьезные ожоги и аллергические реакции.