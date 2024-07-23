Годовой план по лесовосстановлению в Подмосковье выполнили на 55%

Свыше половины годового плана по лесовосстановлению выполнили в Подмосковье с начала сезона. Саженцы высадили на площади более150 гектаров.

Как рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов, искусственное восстановление — главный элемент воспроизводства лесов. В регионе его чаще всего проводят там, где ранее прошли санитарные рубки.

«На территории лесного фонда Московской области оно выполняется в основном в местах, где ранее были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также для сохранения полезных функций лесов и их биологического разнообразия», — рассказал он.

Посадочный материал для лесовосстановления выращивают в подмосковных питомниках. Специалисты уже выполнили почти 55% от годового плана работ. Сеянцы с открытой корневой системой высадили на площади свыше 106 гектаров, с закрытой — на площади 57 гектаров.

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