Годовой план по благоустройству народных троп выполнили в Воскресенске

Еще восемь народных троп благоустроили в городском округе Воскресенск с начала года. О реализации программы «Пешком» в интервью Дмитрию Степанищеву рассказал заместитель главы муниципалитета Олег Илюшин.

«В нашем округе программа реализуется третий год. В 2022 и 2023 году мы создали по шесть народных троп, а в этом году сделали уже восемь. Общая площадь составила 583 квадратных метра на сумму 5,2 миллиона рублей», — говорит Илюшин.

Из восьми троп четыре находятся в сельской местности. В селе Федино дорожкой объединили два многоквартирных дома и вывели ее к автобусной остановке. В поселке имени Цюрупы уложили тропу к центру притяжения с торговыми центрами.

«Есть застройщик, есть план благоустройства, а есть жители, которые ходят так, как им удобно. Программа позволяет привести эти тропы в соответствие. Появляется асфальтовое покрытие, кроме того, мы можем взять такую дорожку на баланс и полноценно содержать ее в дальнейшем», — объяснил смысл программы Олег Илюшин.

План на год разрабатывают по заявкам жителей, собранным во время встреч с главой Воскресенска. Некоторые предложения люди вносят сами. Обязательным условием является направление тропинки: она должна вести к социально значимым объектам, быть действительно востребованной.

«Сам выезжал вместе с сотрудниками управления благоустройства на каждую пешеходную дорожку, которую делали. Люди мимо проходят и говорят спасибо. Не так часто чиновникам говорят спасибо, так что сразу понимаешь, что в этом направлении все делается правильно», — добавил замглавы.

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