Годовой план благоустройства дворов выполнили в Серебряных Прудах

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Программу по ремонту дворовых территорий полностью выполнили в Серебряных Прудах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Дворы благоустроили в микрорайоне Юбилейный и на улице ПТУ в Серебряных Прудах. В поселке Успенском общественные территории обновили на улицах 50 лет Октября и Садовой. Провели благоустройство также в поселке Новоклемово, у домов 24, 26 и 27.

Во дворах отремонтировали проезды и тротуары, обустроили парковки и заменили бордюры, удалили аварийные деревья и посадили новые кусты. Перечень работ предварительно согласовали с жителями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Россиянам представили недельный рацион питания для здоровья

Глава ХАМАС убит. Какими будут последствия?

Будешь есть сахар — состаришься. Россиян предупредили об опасности сладкого

«Будешь жить по нашим правилам». Инспектор ПДН унизила избитого школьника в Красноярске

Треш-стримеры должны быть переработаны в мусор

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте