Годовой план благоустройства дворов выполнили в Серебряных Прудах

Программу по ремонту дворовых территорий полностью выполнили в Серебряных Прудах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Дворы благоустроили в микрорайоне Юбилейный и на улице ПТУ в Серебряных Прудах. В поселке Успенском общественные территории обновили на улицах 50 лет Октября и Садовой. Провели благоустройство также в поселке Новоклемово, у домов 24, 26 и 27.

Во дворах отремонтировали проезды и тротуары, обустроили парковки и заменили бордюры, удалили аварийные деревья и посадили новые кусты. Перечень работ предварительно согласовали с жителями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».