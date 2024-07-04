Годовой план благоустройства дворов выполнили на 25% в Подмосковье

Благоустройство дворов продолжается в Подмосковье. К этому дню коммунальные службы региона выполнили 25% от годового плана.

«Муниципалитеты продолжают активное благоустройство по 192 адресам. На сегодняшний день выполнено 28% запланированных работ, благоустроенно 176 дворовых территорий. В этом году обновят 620 дворов, что позволит значительно улучшить облик и поднять качество жизни местных жителей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Полностью программу ремонта уже выполнили в городских округах Домодедово, Лосино-Петровский, Лотошино и Молодежный.

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача — за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

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