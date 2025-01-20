Годовалого ребенка из запертой квартиры освободили в поселке Колычево

Работники «Мособлпожспаса» помогли женщине попасть в запертую квартиру в поселке Колычево, где находился ее годовалый сын. Ребенок изнутри закрыл входную дверь на щеколду, и мать не могла зайти в помещение.

Начальник части Олег Рябцев сообщил, что женщина обратилась за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибыв на место, спасатели оперативно приступили к вскрытию двери.

«Пока мама отвлекала своего малыша разговорами, работники противопожарно-спасательной службы с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и обеспечили женщине доступ к ребенку. Кроха выглядел напуганным, но быстро успокоился и даже пошел на руки к пожарным», — добавил Рябцев.

Мальчик хувствовал себя хорошо и в медицинской помощи не нуждался.