Годовая инфляция в Подмосковье уменьшилась в сентябре

Уровень годовой инфляции в Подмосковье уменьшился в сентябре. По данным главного управления Банка России в ЦФО, на это повлияло сохранение высокого спроса, ослабление рубля и увеличение затрат на некоторых рынках услуг.

Как сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья, цены в регионе в сентябре росли медленнее, чем в августе из-за увеличения предложения некоторых видов овощей. При этом увеличился рост предложения куриного мяса.

Кроме того, в сентябре снизилась динамика цен на моторное топливо. На замедление подорожания непродовольственных товаров также повлияло решение крупных ретейлеров снизить или зафиксировать стоимость некоторых видом электроники и бытовой техники.

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