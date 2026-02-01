Год народов России торжественно открыли в Серпухове

В Серпухове дан старт Году народов России. Открытие провели в Центре молодежных инициатив при участии молодежи и школьников.

Ученики лицея из Протвино пришли в ярких национальных костюмах. Это помогло передать атмосферу и традиции народов страны.

Главным событием стала интерактивная викторина «Год Единства». Участники угадывали города по фото, переводили фразы с разных языков и отвечали на вопросы о культуре России.

В специальном челлендже по отрывкам из новостей определяли язык эфира. Задание развивало внимание и восприятие.

«Мы планируем новые форматы, которые пробудят интерес к истории и обычаям народов России», — сообщили организаторы.

Программа поможет укрепить межнациональный диалог среди молодежи.