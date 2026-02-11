Год единства народов России торжественно открыли в школе Фрязина

В подмосковном Фрязине в одной из городских школ состоялась торжественная церемония открытия Года единства народов России. Программу с историческим уклоном подготовили сами ученики: ребята разучили национальные танцы и собрали интересные факты о многообразии культур страны.

Символом года в школе стало дерево, на которое ученики будут приклеивать листья с результатами своих добрых дел, побед и достижений. Школьники поделились своим пониманием значимости этого года. «У нас в России существует 194 народа, каждый имеет свою историю и музыку в том числе», — рассказал ученик 10 класса Глеб Александров.

«Я от этого года жду, что вот это название — Год единства народов — принесет нам сплоченность, и мы сможем сплотиться так, чтобы наша страна была дружная, непобедимая, всегда была самой лучшей», — добавила девятиклассница Милания Егорова.

Программа года обещает быть насыщенной: впереди у ребят фестивали, исследовательские работы, встречи с интересными людьми и виртуальные путешествия по регионам России. В завершение церемонии открытия школьники дали клятву быть дружными, уважать традиции всех народов страны и творить добрые дела.