ГМ Технолоджи» планирует расширить производство

«Нам уже плотненько», — отмечает генеральный директор Дмитрий Буланов. По его словам, из-за роста ассортимента и объемов продукции бизнес нуждается в расширении.

Предприятие уже приглашено стать резидентом технопарка, который планирует возвести другое местное производство РТП. В ближайшее время стороны проведут детальную встречу для обсуждения условий сотрудничества.

На предприятии работает собственная лаборатория, которая занимается входным контролем сырья, микробиологическими анализами и разработкой новых формул. Производство безвредно для экологии: компания не выпускает пластик, а закупает готовую тару.

Помимо поиска новых площадей, «ГМ Технолоджи» решает и кадровый вопрос. Как отметил Буланов, предприятие нуждается как в молодых специалистах низкой квалификации, так и в высококлассных технологах.

Развитие в Егорьевске для руководства — стратегический приоритет. Следующий этап роста компании связан с планами по строительству нового технопарка и возможностью стать одним из его первых резидентов. Это также откроет новые возможности для округа в виде дополнительных инвестиций и рабочих мест.