Глуховскому карьеру в Чехове присвоят статус пляжа

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

На береговой линии Глуховского карьера с 09:00 до 21:00 постоянно дежурит аварийно-спасательная группа «ЧеховСпас». Глава округа Михаил Собакин направил в адрес Центра Государственной инспекции МЧС России по Московской области декларацию об открытии специально оборудованного места для купания.

Еще одна точка — набережная реки Теребенки. После завершения благоустройства там можно будет отдыхать на лежаках на пирсе. При этом плавать не рекомендуется.

«В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 22.05.2025 величина показателя „биохимическое потребление кислорода“ находится за пределами допустимого уровня», — объяснил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

Он добавил, что на набережной провели акарицидную обработку против клещей.

Посмотреть адреса зон отдыха у воды и пляжей можно на интерактивной карте, которую составило Министерство благоустройства Подмосковья.