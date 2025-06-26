Глуховскому карьеру в Чехове присвоят статус пляжа

На береговой линии Глуховского карьера с 09:00 до 21:00 постоянно дежурит аварийно-спасательная группа «ЧеховСпас». Глава округа Михаил Собакин направил в адрес Центра Государственной инспекции МЧС России по Московской области декларацию об открытии специально оборудованного места для купания.
Еще одна точка — набережная реки Теребенки. После завершения благоустройства там можно будет отдыхать на лежаках на пирсе. При этом плавать не рекомендуется.
«В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 22.05.2025 величина показателя „биохимическое потребление кислорода“ находится за пределами допустимого уровня», — объяснил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.
Он добавил, что на набережной провели акарицидную обработку против клещей.
Посмотреть адреса зон отдыха у воды и пляжей можно на интерактивной карте, которую составило Министерство благоустройства Подмосковья.
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