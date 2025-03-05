Глебовский ДК вошел в десятку лучших учреждений культуры в Подмосковье

Глебовский дом культуры оказался в десятке лучших сельских учреждений Московской области. В коллективе работает 27 человек — это 21 педагог и семь сотрудников из числа технического персонала.

Дом культуры в Глебове был основан в 1959 году. Сегодня это место, где люди могут заниматься творчеством и проводить свободное время. Здесь есть все, что нужно для развития и самореализации.

Отдельного внимания заслуживают творческие коллективы Глебовского ДК, которые побеждали на международных, всероссийских и областных конкурсах. Также тут есть клубы, где можно заниматься вокалом, танцами и актерским мастерством, кружки декоративно-прикладного творчества, организованы любительские объединения и занятия по интересам.

Но и для подрастающего поколения сотрудники готовят разнообразные программы, к примеру квизы, квесты и виртуальные экскурсии.