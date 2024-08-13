Глебовский детский сад на 360 мест обновят в Истре к 1 сентября
В поселке Глебовский городского округа Истра к началу нового учебного года отремонтируют детский сад. Образовательное учреждение рассчитано на 360 детей.
Рабочие почти закончили ремонт детского сада поселка Глебовский в Истре: его общая строительная готовность составляет 89,8%
Там выполнят монтаж эвакуационных лестниц, проложат инженерные сети, установят двери и натянут потолки. Также в здании сада проложат коммуникации: трубы отопления и водоснабжения. После этого приступят к монтажу вентиляции и шпаклевке стен. Строители благоустроят территорию учреждения и обновят фасад.
Работы идут в графике без отставаний, их завершат ко Дню знаний.
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