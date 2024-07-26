Главы муниципалитетов ЛНР посетили подмосковный Фонд капремонта

Главы муниципалитетов ЛНР прошли стажировку в Подмосквоье. Во второй день обучения делегация посетила региональный Фонд капитального ремонта.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, участники обсудили актуальные вопросы реализации программы капитального ремонта, обменялись опытом и новыми идеями по развитию своих регионов.

Заместитель генерального директора Александр Шаповалов рассказал о работе Фонда, познакомил гостей с многоуровневой системой реализации проектов и провел экскурсию по отделам.

Также главы муниципалитетов посетили Власиху и Истру, чтобы своими глазами увидеть процесс капитального ремонта домов на местах.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, Подмосковье с удовольствием делится своими достижениями с новыми регионами, а также помогает их развивать.

«Обмен опытом с коллегами из ЛНР является важным шагом в развитии и совершенствовании системы капитального ремонта. Наша задача — обеспечить высокое качество работ и прозрачность всех процессов», — добавил Велиховский.

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