Главы муниципалитетов ЛНР посетили Коломну для обмена опытом

Слушатели программы «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень» прибыли в Коломну на стажировку. В рамках встречи гости городского округа изучили опыт Подмосковья по созданию комфортной городской среды.

Встреча состоялась 25 июля. На региональной стажировке главы муниципалитетов Луганской Народной Республики вместе со своими заместителями изучили работу городского округа, познакомились с историей и архитектурой Коломны, увидели общественные пространства и побывали на объектах, где ведется капитальный ремонт.

«Мы представили не только уже реализованные проекты в исторической части города, но и наш подход к планированию новых общественных пространств. Особое внимание уделили взаимодействию с жителями. Вовлечение людей в процесс принятия решений — один из принципов нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Поэтому, в ходе обсуждения проектов благоустройства с общественностью, мы всегда стараемся учитывать интересы всех категорий жителей», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Представители Луганской Народной Республики ознакомились с ходом ремонтов стадиона «Авангард» и парка Мира в центре Коломны. Осенью жители увидят результат реконструкций. На встрече с главами ЛНР обсудили использование современных технологий, материалов при благоустройстве и значимость реконструкции общественных пространств. Также затронули темы здорового образа жизни и активного отдыха.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».