Главы из ЛНР изучат муниципальный опыт Подмосковья во время стажировки

Фото: Министерство территориальной политики МО

Региональная стажировка для муниципальной команды из ЛНР началась в Подмосковье. Коллеги изучат успешный опыт региона в сферах капремонта, транспорта, благоустройства и взаимодействия с жителями.

В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что участников программы разделили на три группы и отправили в Зарайск, Коломну, Власиху, Истру, Королев и Пушкинский.

В Коломне гости побывали на экскурсии и познакомились с городскими достопримечательностям. Гостям показали результат благоустройства общественных территорий, рассказали о реконструкции на примерах стадиона «Авангард» и парка Мира. Глобальное обновление этих объектов заканчивается, открытие планируется на осень.

«Мы представили не только уже реализованные проекты в исторической части города, но и наш подход к планированию новых общественных пространств», — отметил глава Коломны Александр Гречищев.

Фото: Министерство территориальной политики МО
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Фото: Министерство территориальной политики МО
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Фото: Министерство территориальной политики МО
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Фото: Министерство территориальной политики МО
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Фото: Министерство территориальной политики МО
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Фото: Министерство территориальной политики МО
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Представителям ЛНР рассказали о постоянном взаимодействии с жителями, на котором настаивает губернатор Андрей Воробьев. По его поручению в городских округах начались регулярные выезды работников администраций в деревни и села.

Власиха приняла делегацию для изучения практики капитального ремонта многоквартирных домов. Глава муниципального образования Герман Потапчук встретил гостей и показал результаты. В качестве успешного примера продемонстрировали дом 13 по улице Маршала Жукова, микрорайоны Заозерный и Солнечный.

Третья делегация участников побывала в Королеве и Пушкино. Здесь гостям представили работу транспортной отрасли на примере филиала «Мострансавто» МАП № 10. Здесь более 130 автобусов разного класса, которые ежедневно работают на линиях.

Заключительный день стажировки пройдет в формате семинаров. Спикерами выступят представители региональных ведомств и главы округов.

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