Главы из ЛНР изучат муниципальный опыт Подмосковья во время стажировки

Региональная стажировка для муниципальной команды из ЛНР началась в Подмосковье. Коллеги изучат успешный опыт региона в сферах капремонта, транспорта, благоустройства и взаимодействия с жителями.

В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что участников программы разделили на три группы и отправили в Зарайск, Коломну, Власиху, Истру, Королев и Пушкинский.

В Коломне гости побывали на экскурсии и познакомились с городскими достопримечательностям. Гостям показали результат благоустройства общественных территорий, рассказали о реконструкции на примерах стадиона «Авангард» и парка Мира. Глобальное обновление этих объектов заканчивается, открытие планируется на осень.

«Мы представили не только уже реализованные проекты в исторической части города, но и наш подход к планированию новых общественных пространств», — отметил глава Коломны Александр Гречищев.