Главврач Виктория Тен поздравила с Днем знаний будущих медиков в Лобне

Главный врач Лобненской больницы Виктория Тен посетила подшефную школу № 9, где поздравила первоклассников и учащихся старших медицинских классов с началом нового учебного года. В качестве символического подарка она вручила ребятам стетоскопы, что стало ярким напоминанием о будущем выборе профессии.

Виктория Викторовна отметила, что главная задача — показать детям, как устроена медицина и ее внутренний мир еще до того, как они выберут свой путь. В медицинском классе дети проникаются духом будущей профессии и получают базовые знания, которые пригодятся им в будущем.

Напомним, медицинские классы были открыты в Лобненской школе № 9 в рамках программы профильного обучения школьников в 2023 году. Основная цель этой инициативы — привлечь старшеклассников к поступлению в высшие медицинские учебные заведения по целевому направлению. В 2024 году целевое обучение по направлениям «Лечебное дело» и «Педиатрия» завершили 17 школьников.

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