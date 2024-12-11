Главврач роддома в Балашихе Наталья Алимова провела встречу с жителями

В честь 23-летия партии «Единая Россия» в Балашихе проходит декада приемов граждан. Член фракции и региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Наталья Алимова провела встречу с жителями.

Одной из обратившихся на прием стала жена погибшего участника специальной военной операции, которая попросила о помощи в оформлении направления на лечение для своего ребенка.

«В ходе встречи получился конструктивный диалог. Просьба была услышана. Обязательно посодействую в решении данного вопроса», — подчеркнула Наталья Алимова, отметив важность поддержки семей, оказавшихся в трудной ситуации.

Региональный координатор акцентировала внимание на том, что каждая ситуация уникальна и требует индивидуального подхода. В некоторых случаях жители получили немедленные практические решения, в других же были разработаны конкретные планы действий с указанием необходимых инстанций и сроков для решения их вопросов.

Декада приемов граждан продолжается, и Наталья Алимова призывает всех жителей округа не оставаться в стороне и обращаться за помощью, чтобы вместе находить пути решения актуальных проблем.

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