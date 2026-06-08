Главврач провел встречу о детской поликлинике с жителями Чехова

Жители микрорайона Губернский встретились с главврачом Чеховской больницы и представителями администрации по вопросу оказания качественной медицинской помощи рядом с домом. Когда на улице Мира открыли новую поликлинику, детское отделение из Губернского хотели перенести туда.

По просьбам жителей врачи остаются в привычном здании. Главврач Чеховской больницы Андрей Попов сообщил, что они оставляют весь состав сотрудников, которые будут оказывать всю необходимую медицинскую помощь детям микрорайона Губернский.

«Остаются на своих местах и, соответственно, продолжают работу», — сказал Андрей Попов.

Жители также ведут переговоры, чтобы начал прием врач общей практики. Они хотят, чтобы первичный осмотр и диагностику можно было пройти на месте, а не ездить к педиатру. Администрация Чехова и впредь продолжит прислушиваться к мнению жителей.