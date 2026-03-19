Главврач провел экскурсию в роддоме Химок после модернизации

В Химкинском роддоме прошел День открытых дверей. Будущим родителям экскурсию по учреждению провел лично главврач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Он курировал каждый этап модернизации роддома. Главврач с гордостью демонстрировал новейшее родильное оборудование и останавливался у операционных, чтобы объяснить гостям, как теперь работает современная реанимация.

Будущие мамы с интересом заглядывали в просторные родблоки, где теперь практикуют партнерские и музыкальные роды. Главный врач представил команду роддома, включая специалистов с многолетним опытом. Например, врач-акушер-гинеколог Яна Зыбина прошла путь от санитарки до обладательницы премии «Подмосковный врач».

Для Мирзонова важно было показать, что за новыми стенами и оборудованием стоят опытные специалисты, готовые окружить заботой каждую пациентку. Реконструкция по губернаторской программе превратила роддом в теплое и безопасное место для новых жизней.