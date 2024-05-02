Главврач поликлиники № 1 напомнила жителям Лобни порядок записи | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 18:53 Главврач поликлиники № 1 напомнила жителям Лобни порядок записи Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Заведующая Лобненской городской поликлиникой № 1 Татьяна Токарева напомнила, как записаться к специалистам узкого профиля. Для того чтобы попасть к специалисту узкой специализации, вначале необходимо обратиться к терапевту.

Она сообщила, что зачастую пациентам, нуждающимся в консультации специалиста узкого профиля, трудно получить направление на прием. Это обусловлено действующей системой записи к некоторым специалистам. Терапевт осмотрит пациента, определит заболевание и выдаст направление к соответствующему специалисту. Направление от терапевта предотвращает самодиагностику и самолечение, обеспечивая пациенту быстрый доступ к квалифицированной медицинской помощи.

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Стоит отметить, что записаться напрямую, минуя терапевта, можно к следующим специалистам: хирургу, акушер-гинекологу, стоматологу, урологу, дерматологу, детскому стоматологу, стоматологу-терапевту, стоматологу-хирургу, дежурному врачу, врачу общей практики, психиатру и психиатру-наркологу.

Пациенты с уже установленным диагнозом и находящиеся на диспансерном учете могут самостоятельно записываться к узким специалистам (например, кардиологу, эндокринологу, онкологу и другим) через Госуслуги, региональный портал медицинских услуг, колл-центр 122 или инфомат в медучреждении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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