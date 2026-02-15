Главврач подмосковного хосписа рассказала о программе «Помощь в конце жизни»

В Елизаветинском детском хосписе в Подмосковье работает программа «Помощь в конце жизни». Ее главная цель — облегчить последние дни детей и позволить им почувствовать себя как дома.

«В структуре паллиативной помощи детских онкологических заболеваний примерно 6-8%. В нашем хосписе так выстроилось взаимодействие с онкоцентрами, что программа активно развивается», — рассказала его главврач Ирина Ершова.

В хосписе не носят белых халатов, вместо палат — уютные комнаты, а номера на дверях заменили картинками. Повара готовят только то, что хотят дети.

Даже кровь специалисты берут, предварительно надев маленькому постояльцу VR-очки, чтобы избавить его от любых страхов. А за эмоциональным состоянием детей следит кошка Пилюша.

Родителям разрешают находиться в хосписе вместе с детьми, можно даже взять с собой домашнее животное. Люди признаются, что нашли в этих стенах силу и опору — все благодаря работе психологов, поддержке персонала и друг друга.