Главврач МОЦОМД проверил, как ремонтируют детскую больницу

Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник проверила ход капитального ремонта Детской больницы. Она изучила объем и качество выполненных работ, а также пообщалась с начальником технического отдела.

«Наша цель — создать современное медицинское пространство, где каждый ребенок сможет получить квалифицированную помощь. Мы готовы сделать все возможное для обеспечения комфортных и безопасных условий для тех, кто обращается к нам за помощью», — подчеркнула Мельник.

Проектом предусмотрена полная модернизация инженерных систем. Помимо этого, в обновленном медучреждении создадут доступную среду для детей с ограниченными возможностями. Главврач заключил, что реализация проекта позволит осуществить задуманное, а также значительно улучшить инфраструктуру учреждения.