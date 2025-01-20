Главврач МОЦОМД проверил, как ремонтируют детскую больницу

Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник проверила ход капитального ремонта Детской больницы. Она изучила объем и качество выполненных работ, а также пообщалась с начальником технического отдела.
«Наша цель — создать современное медицинское пространство, где каждый ребенок сможет получить квалифицированную помощь. Мы готовы сделать все возможное для обеспечения комфортных и безопасных условий для тех, кто обращается к нам за помощью», — подчеркнула Мельник.
Проектом предусмотрена полная модернизация инженерных систем. Помимо этого, в обновленном медучреждении создадут доступную среду для детей с ограниченными возможностями. Главврач заключил, что реализация проекта позволит осуществить задуманное, а также значительно улучшить инфраструктуру учреждения.
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