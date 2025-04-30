Главврач Лобненской больницы получила благодарственное письмо Мособлдумы

На заседании коллегии Министерства здравоохранения Московской области наградили главного врача больницы Лобни Викторию Тен. Ей вручили благодарственное письмо.

Награду специалист получила от депутата областного парламента Владислава Мирзонова. Руководителя учреждения отметили за «многолетний добросовестный труд и значительный вклад в улучшение медицинского обслуживания населения Московской области».

Виктория Тэн стоит в руководстве Лобненской больницей с 2023 года. Сегодня учреждение принимает участие в нескольких федеральных проектах.

В том числе в больнице появляется современное оборудование. К примеру, в апреле открылся кабинет магнитно-резонансной томографии.

Отметим, что развитию здравоохранения в Лобне уделяют особое внимание. Так, в 2024 году в городе открыли новую поликлинику на 600 посещений в смену.