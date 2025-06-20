Главврач Коломенской больницы провел личный прием граждан по вопросам медпомощи

Главврач Коломенской больницы Николай Макаров провел личный прием граждан. С вопросами и просьбами по оказанию медпомощи к нему в этот раз обратились семь жителей Подмосковья. Об этом рассказали в Минздраве региона.

По словам главврача, прием был не из самых простых. Жители приходили с совершенно разными вопросами — от льготного лекарственного обеспечения новорожденных до оказания пожилым паллиативной медпомощи.

«Одно из обращений порадовало: к коллективу медучреждения стремится присоединиться опытный специалист. Обязательно рассмотрим его кандидатуру», — сказал Макаров.

В ведомстве напомнили, что Коломенская больница имеет широкий профиль. Ее медучреждения находятся на территориях Коломны и Озер.

Главврач проводит личные встречи по сложным вопросам, возникшим в подразделениях, каждую среду в Коломне и каждый третий понедельник в Озерах. Запись доступна по номеру 122 или по телефону горячей линии 8(498)602-03-59, добавочный 18009.