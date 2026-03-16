Главврач Егорьевской больницы ответит на вопросы жителей 17 марта

В округе продолжается практика открытых встреч руководства медицинских учреждений с населением. В ближайший вторник, 17 марта, главный врач Егорьевской больницы Дмитрий Каприн проведет традиционный прием граждан, в ходе которого ответит на вопросы, касающиеся качества и доступности медицинской помощи в муниципалитете.

Повестка встречи охватывает ключевые направления работы системы здравоохранения округа. Участники диалога смогут обсудить лекарственное обеспечение, кадровый вопрос, а также модернизацию и инновации.

Дмитрий Каприн подчеркнул особую значимость такого формата общения.

«Живое взаимодействие с жителями — это самый эффективный способ увидеть реальную картину происходящего. Подобные встречи помогают нам оперативно выявлять „болевые точки“ и находить решения проблем, которые больше всего беспокоят егорьевцев», — отметил Дмитрий Каприн.

Встреча организована при поддержке Министерства здравоохранения Московской области по адресу: Егорьевск, улица Карла Маркса, дом № 98, здание детской поликлиники. Начало в 14:15. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.