Главврач Чеховской больницы Андрей Попов провел встречу с жителями округа

Жители Чехова попросили организовать дополнительные собрания, чтобы рассказать населению о системе бесплатной медицинской помощи в Подмосковье. Дополнительно обсудили порядок маршрутизации пациентов в медорганизации, проведения выездных диспансеризаций и другие актуальные вопросы здравоохранения.

Затронули и тему ремонта поликлиники на улице Пионерская, дом 2. В связи с обновлением здания, адреса приема специалистов временно изменились. Поэтому для записи к врачу жителям порекомендовали звонить по единому номеру — 122. Также доступна линия главного врача с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 (498) 602-03-59. Кроме того, интересующую информацию можно получить в социальных сетях больницы.

Установить открытый диалог между пациентами и медицинским персоналом — главная цель встреч, которые наиболее актуальны среди представителей старшего поколения. Пенсионеры из разных населенных пунктов могут напрямую задать вопросы специалисту. Такие мероприятия будут проводиться в округе на регулярной основе.