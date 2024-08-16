Главврач больницы в Лобне Виктория Тен встретилась со студентами-целевиками

Главный врач больницы городского округа Лобня Виктория Тен побеседовала с поступившими в медицинские учреждения образования по целевому направлению студентами. Она поделилась с ребятами опытом и ответила на вопросы.

Студенты-целевики приехали на встречу с главврачом Лобненской больницы Викторией Тен. Ребята смогли задать вопросы о медицинском образовании и практике в медучреждениях.

«В перспективе вы станете специалистами, которые смогут работать как в поликлинике, так и в стационаре. Мы ждем вас с нетерпением», — сказала Виктория Тен.

Собравшиеся обменялись контактами и договорились не терять связь, а Виктория Тен от лица руководства больницы пообещала поддерживать ребят по возникающим профессиональным вопросам.

Отметим, что 17 школьников завершили в 2024 году обучение в профильных классах по направлению «Лечебное дело» и «Педиатрия». После того как ребята получат дипломы, они придут работать в Лобненскую больницу.

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