Главврач Балашихинской больницы провела личный прием граждан

Встреча прошла в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Жители обратились к депутату с актуальными вопросами, касающимися сферы медицины, а также с просьбой благоустроить территорию перед магазином «Дикси» на Пролетарской улице.

Во время встречи участники затронули вопросы развития городской среды.

«Мы продуктивно поговорили. Пожелания взяты в работу. Мы убеждены, что прямой диалог с людьми — это основа нашей работы. Важно слышать каждую просьбу, каждую жалобу и находить реальные решения», — подчеркнула Наталья Алимова.

Партия «Единая Россия» продолжает свою работу по улучшению качества жизни жителей, уделяя особое внимание оперативному решению вопросов, поднятых на личных приемах.

Напоминаем, что любой житель округа может обратиться за помощью в местную Общественную приемную партии «Единая Россия» по адресам: городской округ Балашиха, улица Парковая, дом № 7, и микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, дом № 11. Для предварительной записи на прием необходимо позвонить по телефону: 8 (985) 193-64-03.