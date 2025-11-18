Главврач Балашихинской больницы проведет прием жителей 20 ноября

20 ноября в 19:00 в поликлинике № 12 микрорайона Саввино состоится тематический прием граждан под руководством главного врача Балашихинской больницы Натальи Алимовой. Жители округа смогут напрямую обратиться к руководству лечебного учреждения.

Наталья Алимова отметила важность таких мероприятий. «Такие встречи позволяют услышать друг друга, узнать о вопросах, которые волнуют жителей. Сегодня это очень важно, поэтому принято решение почаще организовывать такие встречи», — сказала главврач.

Во время приема жители Балашихинского округа смогут задать вопросы по широкому спектру тем: качество медицинской помощи в поликлиниках и стационарах, оказание медицинской помощи детям, вопросы льготного лекарственного обеспечения, а также ремонт и обслуживание медицинских подразделений больницы. Все вопросы будут рассматриваться напрямую у главного врача.

Мероприятие пройдет по адресу: микрорайон Саввино, улица Саввинская, дом 1в.