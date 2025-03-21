Главу Совета депутатов Солнечногорска наградили за вклад в развитие округа

Эта высокая награда была присуждена по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в знак признания значительного вклада Марины Веремеенко в развитие государственной, благотворительной и общественной деятельности округа.

«От всей души благодарю Андрея Юрьевича, Екатерину Юрьевну и Марию Николаевну Нагорную за доверие и оценку моих трудов. Для меня большая гордость — вкладывать силы в процветание родного края и благополучие его жителей», — поделилась Марина Веремеенко.

Вместе со знаком Преподобного Сергия Радонежского депутату также вручили звезду знака, его миниатюрную копию и удостоверение к нему.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подчеркнул, что Марина Веремеенко — настоящий профессионал, человек, искренне болеющий за судьбу округа и его жителей, а также поблагодарил ее за труд, преданность делу и неравнодушие.

Церемонию награждения провела руководитель областного отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.