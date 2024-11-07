Главу Домодедова избрали секретарем отделения партии «Единая Россия»

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева стала секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Она будет следить за исполнением основных задач партии.

Задачи партии — поддержка и укрепление наказов президента России Владимира Путина, помощь участникам СВО и их семьям, организация и доставка гуманитарной помощи, подготовка к празднованию 80-летия Победы, реализация партийных проектов и народных программ, помощь жителям округа.

«Благодарю однопартийцев за оказанное доверие. Я рада быть частью этого большого и важного объединения. Домодедово — наш дом», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».