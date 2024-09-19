Главстройнадзор Подмосковья проверил реставрацию двух исторических зданий в Коломне

Инспекторы Главного управления культурного наследия Московской области проверили, как идет реставрация двух домов в Коломне. Здания на улицах Посадской и Островского внесены в перечень охраняемых объектов регионального значения.

Жилой дом на Посадской улице в стиле классицизма построили в 1810-е годы, а дом на улице Островского — образец городской застройки купеческих кварталов — в начале 19 века.

«В настоящий момент идет реставрация фасадов. Работы выполняются на должном уровне качества и соответствуют ранее согласованным проектным решениям», — рассказали в ведомстве.

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