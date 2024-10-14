Главстройнадзор Подмосковья провел проверку готовности дома в ЖК «Южная Битца»

Инспекторы Главстройнадзора Московской области провели промежуточную проверку строительства многоэтажного дома в жилищном комплексе «Южная Битца». В ведомство обратился застройщик, чтобы перед итоговой сдачей устранить все возможные недочеты.

Специалисты выдали необходимые рекомендации застройщику. Эта процедура позволяет сократить время проведения итоговой проверки с 10 до трех рабочих дней.

Многоквартирный жилой дом начали возводить в июне 2022 года, а сдать планирует в ноябре 2024. Сейчас строительная готовность здания составляет 93%.

В ведомстве добавили, что в жилом квартале уже построили и ввели в эксплуатацию восемь многоквартирных домов, а также построили паркинг на 192 машины. Здесь же под надзором Главстройнадзора строят школу, детский сад и поликлинику.

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