Главред журнала «Молодая гвардия» провел литературный вечер в Ногинске

Встреча с поэтом, писателем, главным редактором журнала «Молодая гвардия» Валерием Хатюшиным прошла 21 мая в Центральной библиотеке имени Пушкина в Ногинске. Гость рассказал о своем творчестве и показал написанные им книги.

Валерий Хатюшин родился в Ногинске — здесь прошли его детство и юность, начал формироваться его литературный талант. С родным городом он хранит тесную связь на протяжении всей жизни.

Посетителям — взрослым и школьникам — гость рассказал о своем пути в литературу и основных вехах творчества, прочел вслух особенно значимые стихотворения, созданные в разные годы.

С особой любовью Валерий Хатюшин говорил о журнале «Молодая гвардия» с более чем вековой историей, который он возглавляет с 2009 года. На страницах издания в свое время публиковались Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Михаил Шолохов и другие знаменитые поэты и писатели. Несмотря на сложности, с которыми сегодня сталкиваются печатные издания, «Молодая гвардия» продолжает публиковать произведения лучших современных авторов, занимая твердую патриотическую позицию.

В завершение встречи Валерий Хатюшин подарил библиотеке свое собрание сочинений в шести томах. Теперь все желающие смогут познакомиться с творчеством талантливого земляка.