Главред из Балашихи навестила российских военнослужащих в Сирии

Главный редактор литературного журнала «Балашиха: Голоса сердец» Нина Попова в составе делегации Союза писателей России посетила авиабазу Хмеймим в Сирии, где базируется Группировка российских войск. Эта творческая миссия, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стала ярким событием для военнослужащих, несущих службу вдали от Родины.

В рамках визита прошли многочисленные концерты и литературно-музыкальные вечера, объединившие поэтов, музыкантов, певцов и актеров. Выступления, наполненные искренними эмоциями, рождались спонтанно, но с огромным душевным теплом.

«Мы творили на одном дыхании, создавая уникальные совместные номера. Изменение сроков поездки позволило нам провести больше встреч, подарить военным поддержку и веру через поэзию и музыку», — поделилась Нина Попова.

Делегация передала в библиотеку досугового центра авиабазы патриотические сборники, книги современных российских авторов и авторские издания. Эти подарки стали символом культурной связи и поддержки для военнослужащих.

Особенно трогательным моментом стало участие сирийских детей, которые исполнили на русском языке песни «Матушка Россия» и «Катюша», а также представили выставку рисунков, посвященных России и ее армии. Эти выступления стали ярким примером духовного единства и дружбы между народами.

Для Нины Поповой такие поездки — не новость. Она регулярно участвует в гуманитарных и культурных миссиях в зонах боевых действий, выступая перед военнослужащими, передавая книги, сборники патриотической поэзии и гуманитарную помощь. Ее активная гражданская позиция и вклад в поддержку российских войск отмечены медалью Министерства обороны РФ «За помощь и милосердие».