Главным тренером ВК «Заречье-Одинцово» стал Константин Ушаков

Новым главным тренером волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» в Подмосковье станет Константин Ушаков. Профессиональный спортсмен сменил на посту главного тренера Константина Сиденко, который работал с командой с января 2024 года.

В своей тренерской карьере Константин Ушаков уже имеет значительные достижения. Совместно с краснодарской командой «Динамо» он стал обладателем различных титулов, таких как кубок России (2014, 2015), Кубок ЕКВ (2014/15, 2015/16), бронзовый призер чемпионата России (2015/16), бронзовый призер Кубка России (2020) и финалист клубного чемпионата мира (2015).

Кроме того, под его руководством московский клуб «Динамо» добился победы в Кубке России (2022, 2023) и стал национальным чемпионом (2022/23). Во время его тренерской работы команда также выигрывала Суперкубок России (2023) и Кубок Столетия (2023).

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