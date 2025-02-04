Главным болельщиком «Матча легенд» в Дубне стал 97-летний ветеран

Участник Великой Отечественной войны Николай Порошин четырежды участвовал в Параде Победы на Красной площади. Не смог он пропустить и такое важное в мире спорта событие, как матч с участием звезд хоккея.

Глава Дубны Максим Тихомирова рассказал, что несмотря на почтенный возраст — 97 лет — Николай Дмитриевич пришел на матч, и вместе с другими жителями болел за команду наукограда. После игры легенды отечественного хоккея поприветствовали ветерана, поблагодарили за Победу и назвали его героем дня.

Ветеран отметил, что сам всю жизнь занимается спортом не прекратил тренировки даже на пенсии. «Я когда смотрел выступление, у меня были слезы от радости, какая же счастливая у нас молодежь. Спасибо всем организаторам этого события!» — поделился

Николай Дмитриевич.

Николай Порошин учился в седьмом классе, когда началась война. Подросток работал на заводе без выходных, а в 1944 году отправился на фронт. В Дубне живет с 1948 года, работал в ОИЯИ и имеет звание ветерана атомной энергетики и промышленности.