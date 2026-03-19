Главный врач Зарайской больницы провел выездной прием жителей

В округе продолжается реализация программы по повышению доступности медицинской помощи для жителей сельских территорий. Очередной выездной прием прошел в селе Макеево, где ключевые специалисты округа встретились с населением в формате прямого диалога.

Площадкой для встречи стал местный фельдшерско-акушерский пункт. Главный врач Зарайской больницы Роман Рапцун вместе с заведующим хирургическим отделением Павлом Комаровым обсудили с сельчанами насущные вопросы здравоохранения. Особое внимание уделили инфраструктурным изменениям. Роман Рапцун подробно рассказал о грядущем капитальном ремонте главного корпуса больницы. По словам главврача, модернизация позволит создать новые условия как для врачей, так и для пациентов. Кроме того, жители узнали о внедрении малоинвазивных технологий в работу хирургической службы.

«Официальная часть плавно перешла в практическую. Ведущий хирург округа Павел Комаров провел серию индивидуальных консультаций и осмотров. Для жителей отдаленного села это стало уникальной возможностью получить экспертное мнение специалиста высшего звена. Параллельно у здания ФАПа развернулся передвижной медицинский комплекс. Все желающие смогли пройти флюорографическое обследование буквально „у дома“. За время работы комплекса диагностику прошли 27 человек», — сообщили организаторы.