Кровлю больничного корпуса отремонтировали на улице Мерецкова в Зарайске

Главный врач Зарайской больницы Николай Макаров проверил ход ремонта в больничном корпусе на улице Мерецкова. Там отремонтировали крышу и провели демонтаж перед стартом масштабных работ.

Больничный корпус ремонтируют по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья».

«Приступили к отделке фасада. Почти завершены демонтажные работы, что позволяет перейти к основным этапам строительства. Ведутся работы по внутренней облицовке, установка оконных блоков завершена», — рассказал Николай Макаров.

Напомним, на время ремонта корпуса на улице Мерецкова психиатр принимает пациентов в стоматологическом отделении поликлиники по адресу: улица Октябрьская, дом № 17 — вход с торца. Нарколог и психолог работают в поликлинике по адресу: улица Октябрьская, дом № 21, в кабинетах № 107 и № 104. Фтизиатр ведет прием в здании СЭС по адресу: улица Мерецкова, дом № 1.

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