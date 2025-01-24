Главный врач онкодиспансера Подмосковья провел встречу со студентами в Балашихе

Накануне Дня студента в Российском государственном университете народного хозяйства имени Вернадского состоялась встреча студентов с главой городского округа Балашиха Сергеем Юровым и главным врачом Московского областного онкологического диспансера Владимиром Асташовым. Мероприятие было посвящено обсуждению перспектив развития медицинского образования и роли практической подготовки в формировании профессиональных навыков.

Владимир Асташов отметил значимость открытия в сентябре 2024 года нового факультета «Сестринское дело», который стал важным шагом в подготовке специалистов среднего медицинского звена. Московский областной онкодиспансер выступает клинической базой для прохождения практики студентов, что позволяет будущим медикам получить реальный опыт работы в одном из ведущих медицинских учреждений региона.

«Основная цель образовательной программы — создание комфортной среды для подготовки высококвалифицированных специалистов, которые смогут успешно трудоустроиться, в том числе в нашем медицинском учреждении», — подчеркнул Владимир Асташов.

Сергей Юров отметил, что такие встречи помогают студентам не только лучше понять свою будущую профессию, но и вдохновляют их на достижение новых высот. Опыт старших коллег становится ценным ориентиром для молодых специалистов, мотивируя их на развитие в области медицины.

Подобные мероприятия играют ключевую роль в формировании нового поколения медиков, готовых к вызовам современной системы здравоохранения.