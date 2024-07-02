Более 230 выпускников медколледжа в Мытищах получили дипломы

В Мытищинском филиале медицинского колледжа количество выпускников в этом году стало рекордным: 232 диплома, из них восемь — с отличием. С окончанием учебы ребят поздравила главный врач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич.

Праздник прошел в молодежном центре «Импульс». Дипломированными специалистами стали будущие фельдшеры и медсестры.

«Я на всю жизнь запомнила счастливый момент, когда получала диплом о среднем профессиональном образовании по специальности „Акушерское дело“. Вы выбрали трудный путь, требующий полной самоотдачи. Хочу пожелать вам найти такое место работы, куда вы будете приходить с радостью и делиться ей с пациентами», — обратилась к выпускникам Ольга Мисюкевич.

Медучилище при Мытищинской больнице открыли в конце 1950-х годов. С тех пор учреждение выпустило тысячи молодых специалистов.

«Очень многие наши выпускники пойдут работать в Мытищинскую больницу. Начиная со второго курса ребята проходят практику, часть студентов учатся по целевым договорам, осознанно выбрав больницу как будущее место работы», — отметила медсестра Ирина Чусова.

Подробнее о вакансиях в Мытищинской больнице можно уточнить по телефону: + 7 (495) 586-45-88 и на сайте.

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