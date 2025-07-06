Главный врач Можайской больницы проверил капитальный ремонт хирургического корпуса

В Можайске продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса. Со строителями пообщался главный врач больницы Максим Чуркин. Подрядчик уже вывез более восьми тысяч кубометров строительного мусора и демонтировал старые внутренние конструкции здания.

В настоящее время идет заливка пола и продолжается установка пластиковых окон. Строители приступили к монтажу вентилируемого фасада здания.

Главный врач Максим Чуркин отметил, что здесь заменят системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, установят оконечные приборы и радиаторы, а также новые светильники и выключатели, смонтируют сети электроснабжения аварийно-пожарной сигнализации.

Помимо этого, капитально отремонтируют фасад, входные группы, кровлю, укрепят фундамент, обеспечат доступ для маломобильных групп населения, благоустроят прилегающую территорию. Все работы выполнят по единому стандарту стационара.

Хирургический корпус капитально ремонтируют в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Завершат все работы в 2027 году.