Главный врач Чеховской больницы проведет встречу с жителями 19 июня

В рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие» пройдет встреча с главным врачом Чеховской больницы Андреем Поповым. К нему напрямую смогут обратиться местные жители.

Мероприятие охватит вопросы здравоохранения в округе: работу врачей, часы приема, выдачу рецептов на лекарства и другие темы. Руководитель больницы поделится актуальной информацией об изменениях в работе медицинских учреждений и планах по улучшению качества медицинской помощи.

На встрече каждый присутствующий сможет задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Мероприятие состоится 19 июня в 10:00 в Крюковской сельской библиотеке по адресу: муниципальный округ Чехов, поселок городского типа Крюково, дом № 16.

Также доступна линия главного врача с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 (498) 602-03-59. Кроме того, информацию можно получить в социальных сетях больницы.