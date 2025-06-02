Главный врач больницы в Егорьевске проведет личный прием граждан

Главный врач Егорьевской городской больницы Дмитрий Каприн приглашает всех жителей округа на личный прием, который пройдет 4 июня с 16:00 до 19:00. В ходе встречи каждый желающий сможет задать вопросы, касающиеся качества медицинской помощи, ее доступности, а также предложить свои идеи и рекомендации по улучшению работы больницы.

Прием будет проводиться исключительно по предварительной записи, которую можно оформить через портал государственных услуг или позвонив по номеру 122. Такие встречи с главным врачом проходят регулярно — каждую среду.

Кроме того, жители Егорьевского округа имеют возможность бесплатно пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в поликлиниках по месту прикрепления. Для удобства пациентов предусмотрена самозапись на прием через региональный портал государственных услуг «Здоровье» или по телефону 122.