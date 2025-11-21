Главный врач больницы Балашихи провела встречу с жителями микрорайона Саввино

В поликлинике № 2 состоялось мероприятие с участием главврача Натальи Алимовой. Жителям Балашихи рассказали о строительстве новых медицинских объектов.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов, а также заместители главврача больницы Светлана Щербакова и Татьяна Клочкова.

На встрече жители озвучили ряд актуальных вопросов, связанных с работой медицинской организации. Среди основных тем — увеличение числа узких специалистов, обеспечение льготными лекарствами и снижение времени ожидания ультразвуковых исследований. Особое внимание уделили строительству новых объектов, направленных на улучшение качества медицинской помощи для населения округа.

Наталья Алимова сообщила, что в настоящее время идет строительство больницы в Ольгино, который станет большим консультативно-диагностическим центром и обеспечит жителей округа необходимыми медицинскими услугами без поездок в другие районы и города. Еще одним значимым проектом названа стройка новой детской больницы на месте третьего филиала в микрорайоне Железнодорожный. Это решение принято с учетом потребностей жителей и направлено на повышение качества медицинской помощи детям.

Все обращения жителей зафиксированы в протоколе. Руководство больницы и администрация округа заверили, что каждая поднятая тема будет детально проработана в ближайшее время с целью повышения качества медицинской помощи и доступности услуг.