Главный врач Балашихинской больницы провела встречу с жителями

Глава Балашихинской городской клиники — главный врач Наталья Алимова — провела встречу с жителями микрорайона Ольгино 17 декабря в поликлинике № 17. Во встрече также участвовали заместитель главы городского округа Михаил Объедков, депутаты Совета депутатов Александр Евсюткин и Илья Очаковский, а также заместители главврача больницы Светлана Щербакова и Татьяна Колокова.

Жители озвучили вопросы, касающиеся работы больницы: организация круглосуточных стационаров, развитие телемедицины, увеличение числа узких специалистов и планы по капитальному ремонту поликлиник. Обсуждались сроки реализации инициатив и варианты повышения доступности и качества медицинской помощи в районе.

«Сегодня обсудили большое количество вопросов. Такие встречи помогают услышать наших пациентов, узнать, что их волнует. Это очень важно для улучшения работы больницы», — отметила Наталья Алимова.

Все обращения собраны в протокол. Руководство больницы и администрация округа пообещали детальную проработку поднятых тем в ближайшее время с целью повышения качества медицинских услуг и их доступности для жителей микрорайона.

Если ваш вопрос остался нерешенным или вы хотите направить пожелания и отзывы о формате «выездной администрации», вы можете оставить их через предусмотренные каналы обратной связи.