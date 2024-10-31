Встреча главного врача больницы с жителями прошла в Балашихе

У жильцов из микрорайона Саввино накопились вопросы по части медицины: например, как записаться на прием к врачу не через Госуслуги, попасть к сурдологу или на повторную медико-социальную экспертизу. С такими запросами они пришли на здравчас в школу № 14. Участники встречи поговорили на интересующие темы с профильными специалистами Балашихинской больницы и ее главным врачом Михаилом Антиповым.

Горожанам также рассказали о том, как сегодня развивается система здравоохранения Балашихи, о кадровой политике, мерах социальной поддержки новых специалистов, капитальном ремонте зданий медучреждений и работе новой поликлиники. Она откроется в микрорайоне уже в декабре.

«Поликлиника на 670 посещений в смену готова на 99%. Строители сделали все необходимое. Как всегда перед открытием медицинского объекта, сейчас идут подготовительные мероприятия, а именно — осмотр Роспотребнадзором. Необходимы также пусконаладочные работы медицинского оборудования и техники. Фактически завершен подбор персонала — специалистов, которые востребованы и нужны. В поликлинике смешанного типа планируется прием разных врачей: терапевтов, педиатров, лора, офтальмолога, гинеколога, реабилитолога», — сказал Михаил Антипов.

Встреча прошла в формате выездной администрации. В ней также участвовали представитель Министерства здравоохранения Московской области Анастасия Ветрова, глава совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и начальник территориального отдела администрации города Вадим Кузнецов. Подобные мероприятия регулярно проводятся в разных районах города по поручению главы Балашихи Сергея Юрова.

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