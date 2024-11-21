Встреча с главным врачом больницы в Балашихе прошла в школе на Летной улице

Главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов провел встречу с жителями микрорайона Авиаторов в формате выездной администрации. Мероприятие состоялось в школе № 26 на Летной улице и было посвящено вопросам развития системы здравоохранения в округе.

В ходе встречи Антипов рассказал о кадровой политике, структурных подразделениях и мерах по привлечению новых специалистов в Балашиху. Он также обсудил замену устаревшего оборудования в медицинских учреждениях и открытие новых поликлиник. В частности, главный врач отметил, что в этом году была проведена замена КТ-оборудования и маммографического рентгена на современные цифровые аналоги.

«В 2024 году был принят персонал педиатров и терапевтов, продолжается подбор специалистов, которые востребованы в округе. Для новых врачей действует единовременная выплата больше 300 тысяч рублей. Открыли две поликлиники на улице Яганова и готовим к вводу в эксплуатацию поликлинику в микрорайоне Саввино», — сообщил Михаил Антипов.

Жители также смогли задать вопросы, в том числе о работе и оснащенности детского клинического центра имени Л. М. Рошаля. Участники встречи получили информацию о том, как записаться на прием к врачу, как через портал Госуслуг, так и по телефону горячей линии поликлиники.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова, встречи в формате «Выездной администрации» проводятся регулярно в различных районах округа. В недавнем прошлом главный врач и сотрудники здравоохранения уже встречались с жителями микрорайона Саввино, обсуждая открытие новой поликлиники и ход строительства медицинского комплекса в микрорайоне Ольгино.

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